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Elleriyle yakaladı, öldürmeyin o 'çiftçi dostu' dedi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir tavuk kümesinin içerisinde 1,5 metre boyunda yılan hayvanlara zarar vermeden itfaiye eri tarafından yakalandı.

IHA15 Haziran 2020 Pazartesi 15:42 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 15:42
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Zonguldak Alaplı İlçesi Çengelli Köyünde yaşayan aynı zamanda Alaplı Belediyesinde İtfaiye eri olan Çetin Güneri evinin yanında kümes içinde beslediği tavukların yumurtalara yakın bir yerde yılan fark etti. Yılanı elleriyle yakalanan Güneri, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Çetin Güneri, canlıya zarar vermediğini de paylaşımının altına ekledi.

Yılanın çiftçi dostu olduğunu anlatan Çetin Güneri ,”Bu Yılanı genellikle köylerde bilmeden öldürmektedir. Fakat bu yılanın tarlarara zarar veren fare, çekirge gibi hayvanlar ile beslendiğinden tam bir çiftçi dostudur” dedi.

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