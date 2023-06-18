''Elmacı Dede'' yetimler için yola çıkıyor

İlçede "Elmacı Dede" olarak tanınan Yılmaz, AA muhabirine, yaklaşık 1205 kilometre yol katederek, yetim kampındakilere ulaşacağını söyledi.

Kanser hastası Yılmaz bu kez de yetimleri güldürmek için yollara düştüğünü belirterek, "Yine yollara düşüyoruz. Yarın sabah namazından sonra Suriye Resulayn'daki 2 yetim kampına doğru yola çıkacağız. Pazartesi günü Resulayn'da olacağım. Yetim kampındaki çocuklara bayramlıklarını götüreceğim. İnşallah bir nebze de olsa onların mutluluklarına ortak olmaya çalışacağım. Her yaş çocuğumuza göre kıyafetlerini tamamladık. 2 bin 600 yetimimizin yüzünü güldüreceğim. 2 tane kurban alıp onlar için keseceğim." dedi.

Muhammet Yılmaz, daha önce de Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları ile Kapan-3 Kavaklı, Kıran ve Pençe-Kaplan operasyonlarına katılan askerlere elma götürmüştü.