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''Elmacı Dede'' yetimler için yola çıkıyor

Denizli'nin Çivril ilçesinde oturan 73 yaşındaki Muhammet Yılmaz, Suriye Resulayn'da yetim kampındaki çocuklara bayramlık götürmek üzere yarın yola çıkacak.

AA18 Haziran 2023 Pazar 00:00 - Güncelleme:
''Elmacı Dede'' yetimler için yola çıkıyor
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İlçede "Elmacı Dede" olarak tanınan Yılmaz, AA muhabirine, yaklaşık 1205 kilometre yol katederek, yetim kampındakilere ulaşacağını söyledi.

Kanser hastası Yılmaz bu kez de yetimleri güldürmek için yollara düştüğünü belirterek, "Yine yollara düşüyoruz. Yarın sabah namazından sonra Suriye Resulayn'daki 2 yetim kampına doğru yola çıkacağız. Pazartesi günü Resulayn'da olacağım. Yetim kampındaki çocuklara bayramlıklarını götüreceğim. İnşallah bir nebze de olsa onların mutluluklarına ortak olmaya çalışacağım. Her yaş çocuğumuza göre kıyafetlerini tamamladık. 2 bin 600 yetimimizin yüzünü güldüreceğim. 2 tane kurban alıp onlar için keseceğim." dedi.

Muhammet Yılmaz, daha önce de Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları ile Kapan-3 Kavaklı, Kıran ve Pençe-Kaplan operasyonlarına katılan askerlere elma götürmüştü.

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