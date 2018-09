Elon Musk Ay yolculuklarının sanal gerçeklikle canlı yayınlanacağını açıkladı

SpaceX CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz günlerde yaptığı dev Ay yolculuğu duyurusuyla şu sıralar yine tüm dünyada gündem haline gelmiş durumda. Twitter üzerinden konuyla ilgili detaylar vermeye devam eden Musk, son olarak 2023 Ay görevinin sanal gerçeklik üzerinden canlı olarak yayınlanacağın duyurdu.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="tr"><p lang="en" dir="ltr">Moon mission will be livestreamed in high def VR, so it’ll feel like you’re there in real-time minus a few seconds for speed of light</p>— Elon Musk (@elonmusk) <a rel="nofollow" href="https://twitter.com/elonmusk/status/1042117285568073728?ref_src=twsrc%5Etfw">18 Eylül 2018</a></blockquote>

Görevin tamamının yüksek çözünürlükte canlı olarak izlenebileceğini söyleyen Elon Musk,"Ay görevi sanal gerçeklik kullanılarak yüksek çözünürlükte canlı yayınlanacak. Birkaç saniye gecikmeli de olsa sanki oradaymış gibi hissedebileceksiniz." sözlerine yer verdi.

Musk ayrıca canlı yayın için şirketin Starlink uydu sisteminden yararlanacaklarını söyledi. SpaceX'in Dünya yörüngesinden küresel ölçekte yüksek hızlı internet bağlantısı sağlama projesi olan Starlink'in ilk prototip uyduları bu yılın başlarında fırlatılmıştı. Elon Musk 2023'e kadar sistemin aktif hale geleceğini söylüyor.

SpaceX, 2023 görevinde Japon milyarder Yusuke Maezawa'yı Ay'ın yörüngesine gönderecek. BFR uzay gemisindeki tüm koltukları satın alan Maezawa, 8 farklı başarılı sanatçıyı da beraberinde Ay'a götürmek istiyor. 42 yaşındaki Japon girişimci, sekiz sanatçının önümüzdeki dönemlerde belirleneceğini ve basına duyurulacağını söylüyor.

<iframe width="720" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/7wrk5u8FgbM" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

