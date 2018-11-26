Elon Musk: Mars’a gitme ihtimalim yüzde yetmiş

Elon Musk kendisinin de Mars’a giden insanlardan biri olmak istediğini daha öncesinde belirtmişti. HBO kanalının Axios isimli belgesel serisi için yaptığı yeni röportajda kendisinin Mars’a gitme ihtimalinin %70 olduğunu açıkladı.

Tek yönlü bir yolculuk

Mars’a yapılacak insanlı yolculuklar bilindiği üzere ilk başlarda tek yönlü olarak gerçekleşecek. Geri dönme ihtimalinin olmadığı bu yolculuğu yapmayı düşünen Elon Musk, son atılımlar sayesinde isteğini gerçekleştirme şansının yükseldiğini belirtti. Şu an 47 yaşında olması sebebiyle Mars yolculuğuna yetişememe ihtimalini düşünerek bu oranı söylediği anlaşılıyor. Eğer gerçekleşirse bunun bir yolculuktan ziyade Mars’a temelli taşınma olacağını da belirtmiş.

Röportaj sırasında gazetecilerin “Mars’a yolculuk zengin insanlar için bir kaçış yolu mu olacak?” sorusunu, Mars’a gitmek bir kolaylık değil, yaşam mücadelesi içerisinde olmanıza sebep olacak. Zamanlarının çoğunu Mars üssünü kurmak için ve hayatta kalmak için harcayacaklar, şeklinde cevapladı.

Mars yüzeyinde yaşanacak habitat, yiyecek ve enerji kaynağı sorunları konusunda oldukça çalışması gereken Elon Musk’ın biraz iyimser konuştuğu ise bir gerçek. Tüm bunlara rağmen kızıl gezegene yapılacak tek yönlü, insanlı yolculuğun ne zaman gerçekleşeceği büyük bir merak konusu.

(Donanım Haber)