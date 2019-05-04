Ödül için Erdoğan’a teşekkür eden Başkan Altay “Bizlere büyük bir destek veren, her zaman yanımızda olan tüm Konyalı hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Bu ödülü onlar adına aldık” dedi. “Hemşerilerimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a olan gönül bağlarını sandıkta gösterdiler” diyen Altay “Bundan sonra Büyükşehirler içinde en fazla oy almanın sorumluluğu ile hizmet edeceğiz. Cumhurbaşkanımız, Konya ziyaretlerinde bizi Konya’ya Konya’yı da bize emanet etmişti. Konya emanetine sahip çıktı. Biz de bize verilen emanete gözümüz gibi bakacağız” diye konuştu.