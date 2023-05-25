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Emekli askerlerden Başkan Erdoğan'a 2. tur desteği

Emekli Muhafazakar Milliyetçi Astsubaylar Platformu (EMMAP), 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

IHA25 Mayıs 2023 Perşembe 13:10 - Güncelleme:
Emekli askerlerden Başkan Erdoğan'a 2. tur desteği
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EMMAP Başkanı Abdullah Kaya ve Platform Sözcüsü Ergün Erdoğan, yaptıkları yazılı açıklamada 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini ilan etti. Yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gayreti, kimseye boyun eğmeyen vakur duruşu ile Türkiye, dünyada artık bölgesel güç değil küresel bir güçtür. Ve inşallah süper güç olacaktır. İnşallah bu hızla gelecek yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacaktır" ifadelerine yer verildi.

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