31 Temmuz 2021 Cumartesi 10:19 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 10:19

28-30 Temmuz'da 81 orman yangını meydana gelirken, bunların 70'i kontrol altına alındı, 11 noktada ise mücadele sürüyor. Yangınlarla mücadelede 6 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 1 insansız helikopter, 1080 arazöz, 280 su tankeri, 2270 ilk müdahele aracı, 660 iş makinesi ve 10 bin 550 personel görev yapıyor. Ayrıca vatandaşların beslenme ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir sahra mutfak kiti, 5 ikram aracı, 3 Kredi Yurtlar Kurumu yurdu, 4 MEB pansiyonu hizmete alınarak 20 bin 400 kişi/öğün yemek, 2 bin 195 kişilik barınma kapasitesi oluşturuldu.

EN FAZLA YANGIN ADANA'DA

En fazla yangın 20 noktayla Adana'da gerçekleşti. Bu yangınların 17'si söndürülürken, 3'ünü söndürme çalışmaları devam ediyor. Adana'yı, 11 yangın ile Antalya, 7 yangın ile Mersin, 5 yangın ile Kahramanmaraş, 4'er yangın ile Osmaniye, Muğla ve İzmir takip ediyor. Milas'ta çıkan ve rüzgarın da etkisiyle Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ne sıçrayan yangın kontrol altına alındı ancak 80 hektarlık alan zarar gördü. Otellerde mahsur kalan 2 bin 200 kişi ise tahliye edildi. Öte yandan izmir Ödemiş'te çıkan yangın dün birkaç saatte kontrol altına alındı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Emniyet ve Jandarma bünyesinde orman yangınlarını araştırmak üzere özel ekip kuruldu. Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz yaptığı açıklamada "Aynı anda farklı alanlarda orman yangını çıkması sabotaj ihtimalini güçlendiriyor. Çıkan yangınların yüzde 88'inin insan etkeni ve ihmal kaynaklı olduğu verisi ortada" dedi.

352 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangından etkilenen kişilerin sağlık durumuyla ilgili bilgileri şöyle paylaştı: "Manavgat'ta ameliyat edilen 16 kişinin tedavileri sürüyor. 292 hastamızı taburcu ettik. Marmaris ve Bodrum'da ise 3'ü yabancı uyruklu 64 kişiden 60'ı taburcu edildi. Tedavisi süren 4 kişinin durumu iyi."

"BU İŞTE PKK'NIN PARMAĞI VAR"

Emekli Emniyet Müdürü Feramuz Erdin ve Eski Şırnak Terörle Mücadele Şube Müdürü Hacı Murat Dinçer, orman yangınlarını Akşam Gazetesi'ne değerlendirdi.

Emekli Emniyet Müdürü Feramuz Erdin, "Bu yangınlar bize geçmişte PKK tarafından yapılan kundaklamaları anımsatıyor ve şüpheyi teröristler adına kundaklama yapan "Ateşin çocukları" isimli gruba yöneltiyor. Ülke içinde sivil halka karşı kanlı eylem yapabilme kapasitesini yitiren örgütün bu tip eylemler ile varlığını hatırlatmaya çalıştığını düşünebiliriz" dedi.

Eski Şırnak Terörle Mücadele Şube Müdürü Hacı Murat Dinçer ise, "Yunanistan'dan kamp - lojistik anlamda destek alan PKK, uzun zaman önce bu desteğe karşılık Türkiye'de özellikle turistik alanlara yakın ormanlarda yangın çıkarma görevini üstlenmişti. Bugün meydana gelen olaylara bu septik pencereden bakmak, olayların analizinde yardımcı olacaktır."