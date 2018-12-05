Emekli komando toprak altında kalma rekoru deneyecek

Emekli Su Altı Taarruz (SAT) komandosu, judo, su altı, paraşüt, jimnastik, halter ve yüzmede şampiyonlukları bulunan Namık Ekin, "7 gün 7 gece toprak altında mezarda kalma" rekoru deneyeceğini açıkladı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından Hamit Çepni Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşiye katılan Ekin, hayatı, yapmış olduğu spor ve başarıları hakkında anılarını paylaştı.

76 yaşında olduğunu, 80 yaşına da gelse ülkesi için bir şeyler daha yapmak istediğini ifade eden Ekin, anne ve babasının çok sevmesinden dolayı spora çok küçük yaşta başladığını belirtti.

10 yaşında jimnastiğe başladığını, 12 yaşında askeri okula girince jimnastik takımının kaptanı olduğunu anlatan Ekin, "Okulda 6 sene takımın kaptanlığını yaptım. Daha sonra İstanbul halter şampiyonu oldum. Buna hazırlanırken de Türkiye'de SAT Komando kursu başladı. O kadar hızlı çalışıyordum ki, hem halter hem yüzme. Aynı yıl hem yüzme şampiyonu hem halter şampiyonu olarak tek sporcu seçildim." diye konuştu.

En zor kırdığı rekorunun Mersin'den Kıbrıs'a yüzmek olduğunu vurgulayan Ekin, 17 tüp değiştirerek su altından 38 saatte Girne Limanı'na kadar gittiğini, su altında yemek yediğini kaydetti.

2,5 metrelik su dolu kürede 7 gün 7 gece geçiren ABD'li illüzyonist David Blaine'ın rekorunu, 10 gün 10 gece yaparak kırmak istediğini de aktaran Ekin, şöyle konuştu:

"Rahmetli Mustafa Koç da benim talebemdir, inşallah onun adına yapacağız. Onun için çalışıyoruz. Bundan sonraki gelecek rekor denemesi.. İşte buna kızlarım çok karşı. Yine Amerikalının biri toprak altına mezarda 6 gün 6 gece kaldı. Ben onu 7 gün 7 gece yapmak için hazırlanıyorum. Toprak altında bir mezarda kalacağım 7 gün 7 gece ama herkes karşı. Öleceğimi zannediyorlar. Bu rekorlara hazırlanıyoruz. Bunun dışında daha çok orijinal şeyler var."