Emekli maaşı ne kadar oldu? Ne kadar emekli maaşı alabilirim, en düşük emekli maaşı ne kadar?

Emekli maaşı ne kadar oldu? sorusunun yanıtı milyonlarca emeklinin gündeminde. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayında emeklilere ne kadar zam yapılacağı belli oldu. Haziran ayı enflasyon oranının yüzde 0.03 olarak açıklanmasının ardından ilk altı aylık enflasyon oranı da yüzde 5.01 olarak açıklandı. SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 5 oranında zam yapıldı. Temmuz zammı sonrası en düşük SKK 2008 öncesi emekli aylığı 2.000 TL olarak belirlendi. Emekli maaşı zam oranları ve hesaplaması hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm merak edilenler...

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 5 oranında zam gerçekleştirildi. Memurlara da yüzde 6 oranın zam yapıldı.

NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALABİLİRİM?

Temmuz zammı sonrası en düşük SKK 2008 öncesi emekli aylığı 2.000 TL, SSK 2008 sonrası en düşük emekli aylığı 1.181 TL, Tarım Bağ-Kur aylığı 1.332 TL, EsnafBağ-Kur aylığı 1.688 TL oldu.

EMEKLİ MAAŞI EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR?

Ek ödeme; 5454 sayılı Kanunla emekli vatandaşların ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan bu ödeme şimdilerde ek ödeme adın altında ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl Devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor.

Ek ödeme hesaplaması vatandaşların kafasını karıştırabiliyor. Bunu bir örnekle açıklamak daha anlaşılır olacaktır. Temmuz ayında yapılan memur zam oranı yüzde 6. Zam oranını 2.403 liralık maaş üzerinden hesaplanır. Bu durumda 144.4 liralık zam ile birlikte maaşınız 2.547 lira olacak. Ek ödeme ise bunun üzerinden hesaplanır ve alınır. Bu durumda 101.8 liralık ek ödeme de eklendiğinde Temmuz ayında elinize 2.648.8 lira geçecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ MÜJDESİ

Ramazan Bayramı öncesi Mayıs ayının son haftasında hesaplara yatırılan biner liralık bayram ikramiyelerinin bu yılki ikinci kısmı 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramı öncesinde yani 5-9 Ağustos tarihleri arasında emeklilerin hesaplarında olacak.

İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarihi ise Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak. Kurban Bayramı öncesinde yapılacak ödeme ile uygulama kapsamında 4'üncü kez bayram ikramiyesi ödemesi yapılmış olacak.