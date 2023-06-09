Emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi kime ne kadar ödenecek? İşte SSK emekli maaş günleri

Emekli maaş günleri ve bayram ikramiyesi ödemeleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi merak edilen konular arasında yerini aldı. Geçtiğimiz Nisan ayında en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesi ise 2 bin liraya çıkarılmıştı. Peki Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi kime, ne kadar ödenecek? İşte SSK emekli maaş günleri

Emekli Bayram ikramiyesinin kime ne kadar ödeneceği, Kurban Bayramı'na kısa süre kala milyonlarca emekli tarafından sorgulanıyor. Emeklilere maaş haricinde verilecek olan ikramiye, Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatacak. Peki Haziran ayı emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi kime, ne kadar ödenecek? İşte SSK emekli maaş ödeme günleri takvimine ilişkin bilgiler

SSK EMEKLİ MAAŞ GÜNLERİ



SSK emekli maaşları her ayın 18'inden 26'sına kadar hesaplara yatırılıyor. Bağ-kur emekli maaşı ödemeleri ise 25 ve 28'i arasında yapılıyor.

Normal şartlarda emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılıyor. Buna göre; Bağ-Kur emeklilerinde tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlara her ayın 25'inde, 3,1 olanlara 26'sında, 8,6,4 olanlara ayın 27'sinde, 2 ve 0 olanlara ise her ayın 28'inde maaşları yatıyor.

SSK emekli maaş günlerine göre ödeme takvimi şu şekilde;

Son rakamı 9 olanlar her ayın 17'sinde,

7 olanlar 18'inde,

5 olanlar 19'unda,

3 olanlar 20'sinde,

1 olanlar ayın 21'inde,

8 olanlar 22'sinde,

6 olanlar 23'ünde,

4 olanlar 24'ünde,

2 olanlar 25'inde

0 olanlar ise her ayın 26'sında maaş ödemelerini alacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİME, NE KADAR ÖDENECEK?



Kurban Bayramı bu ay 28 Haziran'da başlayacak ve 1 Temmuz'da sona erecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor.

5 aylık enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-kur emeklilerinin zammı şimdiden yüzde 15,26 oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri Kurban bayramı öncesinde ödenecek. Kurban Bayramı'nda emekli bayram ikramiyesi 2 bin TL olarak ödenecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor.

Memurlar yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 sözleşme zammı almıştı. Bu oranı aşan fark kadar memurlara enflasyon farkı verilecek. 5 aylık rakamlara bakılınca memur ve memur emeklilerine en az yüzde 7,13'lük enflasyon farkı imkanı doğdu.