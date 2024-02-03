İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Şubat 2024 Cumartesi / 24 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,4961
  • EURO
    32,9738
  • ALTIN
    1996.19
  • BIST100
    8665.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Emekli maaşlarına ek zam Resmi Gazete'de yayımlandı
Güncel

Emekli maaşlarına ek zam Resmi Gazete'de yayımlandı

En düşük emekli maaşının 10 bin TL olması ve emekli maaşlarına ilave zam yapılmasını öngören çalışma hayatına ilişkin kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA3 Şubat 2024 Cumartesi 00:51 - Güncelleme:
Emekli maaşlarına ek zam Resmi Gazete'de yayımlandı
ABONE OL

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen; çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanuna göre, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla geçerli olacak 6 aylık artış oranı yüzde 49,25 oldu. En düşük emekli aylığı, ocak ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi.

Kısa çalışma gerekçelerine "genel salgın" durumu da eklendi. Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indirildi.

Sigortalının kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi bulunması ve son 3 yılda en az 450 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.