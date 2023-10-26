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  • Emekli öğretmen dehşet saçtı! Karısını baltayla öldürdü
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Emekli öğretmen dehşet saçtı! Karısını baltayla öldürdü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kadın evinde kocası tarafından baltayla öldürüldü. Cinayet zanlısı İbrahim C'nin emekli öğretmen olduğu ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenildi.

AA26 Ekim 2023 Perşembe 11:40 - Güncelleme:
Emekli öğretmen dehşet saçtı! Karısını baltayla öldürdü
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PTT Evleri Mahallesi 3544 Sokak'ta ikamete eden İbrahim C. (70), muhtarlığa giderek eşi Ayşe C'yi (65) evlerinde başına baltayla vurarak öldürdüğünü söyledi.

Bunun üzerine muhtarlık görevlileri, durumu polise bildirdi.

Olay yerine giden polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, iki katlı müstakil evin üst katında Ayşe C'yi öldürülmüş halde buldu.

Polis ekipleri, muhtarlıkta bekleyen cinayet zanlısı İbrahim C'yi gözaltına aldı.

Cinayet zanlısı İbrahim C'nin emekli öğretmen olduğu ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenildi.

ZANLININ 10 GÜN ÖNCE EVİNİ YAKMAYA ÇALIŞTIĞI İDDİASI

Çiftin kiracısı Hatice Işık, sabah çocuklarını okula bırakmak için evden çıktığını döndüğünde ise polis ve komşularından olayı öğrendiğini belirtti.

Işık, evde bulunduğu sırada herhangi bir gürültü duymadığını ifade ederek, "İbrahim C'nin akli dengesi yerinde değildi. Daha önce de evinden sokağa silahla ateş açtığı için gözaltına alınmıştı. Yaklaşık 3 ay psikolojik tedavi gördü." dedi.

Çiftin komşusu Filiz Öz de yaklaşık 10 gün önce İbrahim C'nin evini yakmaya çalıştığını öne sürdü.

Ayşe C'nin cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Zanlı 7 Mayıs 2020'de evinin penceresinden tüfek ve tabancayla çevreye rastgele ateş açtığı için polisin operasyonuyla yakalanmış, bu sırada komşuların yardımıyla evden çıkmayı başaran eşi Ayşe C. de gazetecilere konuşmuştu.

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