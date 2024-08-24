İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2024 Cumartesi / 19 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9872
  • EURO
    38,0601
  • ALTIN
    2745.1
  • BIST100
    9668.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi hayatını kaybetti
Güncel

Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi hayatını kaybetti

Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi, İzmir'de 73 yaşında hayatını kaybetti.

AA24 Ağustos 2024 Cumartesi 15:23 - Güncelleme:
Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi hayatını kaybetti
ABONE OL

Bir süredir İzmir'deki özel bir hastanede lenf kanseri tedavisi gören Mendi, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Emekli Orgeneral Mendi'nin cenaze programının henüz netleşmediği öğrenildi.

Ankara'da 1951 yılında doğan Mendi, 1970'te Kara Harp Okulu, 1971'de Piyade Okulu, 1985'te Kara Harp Akademisinden mezun oldu.

Mendi, 1998 yılında tuğgeneralliğe terfi ederek 1'inci Komando Tugay Komutanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Ege Ordusu Harekat Kurmay Yarbaşkanlığı görevlerini yürüttü. Galip Mendi, 2003'te tümgeneral rütbesiyle Ege Ordusu Kurmay Başkanlığı ile Ulaştırma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı yaptı.

2007 sonrası korgeneral olarak Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığında Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı ve Eğitim Kolordusu Komutanlığı ile 8'inci Kolordu Komutanlığı görevlerini yürüten Mendi, 2012'den sonra ise orgeneral rütbesiyle 2'nci Ordu Komutanlığı ve Ege Ordusu Komutanlığı yaptı. Mendi, ardından 5 Ağustos 2015'te Jandarma Genel Komutanlığı görevine atandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, Türk Silahlı Kuvvetleri Başarı Madalyası ile TSK Üstün Hizmet Madalyası sahibi Mendi, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.