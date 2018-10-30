Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Emekli tuğgenerale FETÖ'den gözaltına alındı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir emekli tuğgeneral gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde emekli tuğgeneral İ.T hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
 
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi Sakarya'da düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda bazı belge ve bilgisayarlara el konuldu.
 
Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelinin işlemleri sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması – Tarihte bugün 30 Ekim 1918

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması – Tarihte bugün 30 Ekim 1918

Yeni havalimanının açılışından kareler

Yeni havalimanının açılışından kareler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA