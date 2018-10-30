Emekli tuğgenerale FETÖ'den gözaltına alındı
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir emekli tuğgeneral gözaltına alındı.
- AA
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde emekli tuğgeneral İ.T hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi Sakarya'da düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda bazı belge ve bilgisayarlara el konuldu.
Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelinin işlemleri sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.