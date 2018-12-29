Emekli Uzman Çavuş dehşeti

Cengiz çifti, olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Çiftin 8 yaşındaki çocuğu ise polisler gelene kadar anne babasının cansız bedenlerinin başında ağlayarak bekledi. Olay dün 11.00 sıralarında meydana geldi. İki katlı binanın üst katında annesi ile yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen emekli uzman çavuş Ali Rıza A., alt katta ailesi ile yaşayan kardeşi Nesrin Cengiz’in evine gitti. İddiaya göre Ali Rıza A. ve kahvede garson olarak çalışan eniştesi Taner Cengiz arasında, tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ali Rıza A., belinden tabancasını çıkartıp, eniştesine doğrultu. Bu sırada aynı odada oğlu K.A. ile oturan Nesrin Cengiz, eşi Taner Cengiz’i korumak için ağabeyinin önüne geçti. Ali Rıza A.’nın tabancasından çıkan kurşunla göğsünden vurulan Nergiz Cengiz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ali Rıza A., daha sonra ağlayan yeğenin gözü önünde, tabancasını eniştesi Taner Cengiz’e doğrultup, art arda ateşledi. Taner Cengiz de vücuduna isabet eden 6 kurşunla hayatını kaybetti. Ali Rıza A., polise giderek teslim oldu.