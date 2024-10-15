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Emekli vatandaştan savunma sanayiine anlamlı bağış

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Akif Kafalı, savunma sanayiine destek olmak amacıyla 1 aylık emekli maaşını Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışladı.

DHA15 Ekim 2024 Salı 19:10 - Güncelleme:
Emekli vatandaştan savunma sanayiine anlamlı bağış
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Yahyalı ilçesinde yaşayan Akif Kafalı, savunma sanayiine destek olma amacıyla 1 aylık emekli maaşını bağışlamaya karar verdi. Kafalı bunun üzerine Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya'yı ziyaret etti. Emekli Kafalı, 1 aylık emekli maaşını Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışladı.

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"VATANDAŞLARIMIZIN GÖVDESİNİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞINI ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Kaymakam Kaya, bağış nedeniyle memnuniyetini dile getirerek, "Devletimizin ihtiyaç duyduğu her an vatandaşlarımızın elini değil, gövdesini taşın altına koyacağını çok iyi biliyoruz. Akif Kafalı beye destekleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

"DESTEK OLMAK İSTEDİM"

Bağışta bulunan Akif Kafalı ise "Son günlerde kredi kartı limiti 100 bin lira üzeri olan kişilerden savunma sanayi için yıllık 750 TL ödeme alınması için çalışma başlatıldığını öğrendim. Bu paranın savunma sanayi için harcanacağını duyunca ben de destek olmak istedim. O nedenle 1 aylık emekli maaşımı bağışladım" diye konuştu.

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