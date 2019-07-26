Emekliler için zam ayı! Emekli maaş farkı ödemeleri başladı mı, ne zaman yatacak?
Emekliler için zam ayı heyecanı yaşanıyor. Emekli maaş farkı ödemeleri başladı mı, ne zaman yatacak? sorularının yanıtları milyonlarca emekli vatandaş tarafından araştırılıyor. 13 milyon emeklinin heyecanla beklediği maaş farkı ödemeleri için son dakika açıklaması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Selçuk, Emekli Sandığı (Memur) emeklilerinin maaş farklarının 25 Temmuz'da ödeneceğini duyurdu. Selçuk, 'SSK kapsamında gelir aylık almakta olanların aylıkları 26 Temmuz’a kadar, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Temmuz'da zamlı ödenecek' dedi. Emekli maaş farkı ödemeleri hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...
EMEKLİYE EN AZ 1.181 TL
Ek ödeme dahil en düşük aylık; Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 595 liradan bin 675 liraya, Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 189 liradan bin 249 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 888 liradan bin 982 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 125 liradan bin 181 liraya ulaştı.
Memur emeklilerinde ise en düşük aylık 2 bin 379 liradan 2 bin 522 liraya yükseldi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı aylıklarını bu ayın 17'si ile 28'i arasında cebine koyacak.
Memur emeklilerinin ise zam farkı daha sonra hesaplara yatırılacak
EK ÖDEME DE YÜKSELDİ
Emekliler her ay maaşının yüzde 4'ü-5'i oranında ek ödeme alıyor. Temmuz'da maaş arttığı için ek ödeme tutarları da arttı.
Ayda 364 lira aile yardımı başta olmak üzere 4 talep karara bağlanacak. İşte alınacak o kararlar…
4 AYRI ZAM ORANI: Memur emeklileri için 4 ayrı zam oranı belirlenecek. 2020 ve 2021'in Ocak ve Temmuz aylarında yapılacak zam oranlarını emekliler toplu sözleşmeyle öğrenecek.
EŞ-ÇOCUK DESTEĞİ: Memurların aldıkları aile yardımlarının emekli olduklarında da devam etmesi istenecek. Bu talep tüm emekliler için gündeme gelecek
Eğer talepler hayata geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 364,69 lira ek ödeme alabilecek.
HER AY FARK: Memurlara ve emeklilere zam dönemlerinde ödenen 6 aylık enflasyon farkının aylık ya da 3 aylık olarak ödenmesi de masada olacak. Bu gerçekleşirse memurların ve emeklilerin maaşları her ay enflasyon oranında artabilecek.
TAM İKRAMİYE: Sendikalar, emeklilik ikramiyesi hesabında 1 tam yıldan eksik olan sürelerin de dikkate alınmasını gündeme taşıyacak. Bu talep hayata geçerse ikramiyeler artacak.
Örneğin, 35 yıl 6 ay hizmetle emekli olan bir kişi, ikramiyesini 35 yıl üzerinden alıyor. Bu talep hayata geçerse 6 ay için de hesap yapılacak.
FARK GELİYOR
SSK emeklilerine zamlı maaş ödemeleri ayın 17'sinde başlıyor.
Bağ-Kur emeklileri de zamlı paralarını 25-29 Temmuz'da hesabında görecek. Memur emeklileri ise maaşlarını aldı, zamla gelirlerinde oluşacak fark önümüzdeki günlerde ödenecek. SGK, ödeme tarihini önceden duyuracak.
Güncel emekli maaşları tablosu belli oldu.
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