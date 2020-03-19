19 Mart 2020 Perşembe 17:46 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 17:46

Corona virüs ile ilgili alınan tedbirlere dair basın mensuplarını bilgilendiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş üstü ve 76 yaş üstü emekli vatandaşlar için alınan tedbir kararlarını da duyurdu. Korona Virüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, "Milletimin her bir ferdinden ricam, Kovis-19 tehdidi geçene kadar, mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarıdır." dedi. Başkan Erdoğan, yaptığı basın toplantısında corona virüsle mücadele kapsamında yaşı 76 üzerinde olan yaşlıların emekli maaşı ödemelerini kamu bankaları tarafından evlerinde yapılabileceğini ifade etti. Erdoğan, 'Kamu bankalarımız 76 yaş üzeri emeklilerimizin maaş ödemelerini, istelerse evlerinde yapacaklar' dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklaması:

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR İÇİN ÖNLEMLER

Kimi Avrupa ülkelerinin, dezavantajlı grupları, özellikle de yaşlıları adeta gözden çıkartan anlayışlarına asla katılmıyoruz. Tam tersine bizim kültürümüzde, yaşlılarımızı el üstünde tutmak, dünya ve ahiret saadetinin temel şartlarından biri olarak kabul edilir. Bunun için yaşlılarımızı koruyacak ve kollayacağız.

76 YAŞ ÜSTÜ İÇİN EMEKLİ MAAŞI

Bu insanlarımıza hep birlikte yardımcı olarak, süreci suhuletle geçirmelerini temin etmeliyiz. Kamu bankalarımız 76 yaş üzeri emeklilerimizin maaş ödemelerini, istelerse evlerinde yapacaklar.

CORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE EVDEN MAAŞ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başkan Erdoğan'ın duyurduğu Corona Virüsü tedbir paketi içerisinde yer alan emeklilere evden maaş ödemesi uygulamasının mart ayı maaşlarının yatacağı 1 Nisan tarihi itibarıyla başlaması bekleniyor. Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıkladığı bilgiye göre Corona virüs tedbirleri kapsamında emekli promosyonunda taahhüt şartı geçici olarak kaldırıldı.

Taahhüt şartını kaldırmaları için tüm bankalara yazı gönderdiklerini belirten Bakan Selçuk, açıklamasında şunları kaydetti:

76 YAŞ ÜZERİNE TALEP EDERSE EVDE ÖDEME YAPILACAK

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekli promosyonunda taahhüt şartını geçici olarak kaldırdık. Koronavirüse karşı aldığımız bu önlem sayesinde risk grubunda olan emeklilerimizin ve hak sahiplerinin promosyon taahhüdü için ayrıca bir işlem yapmasına ya da bankaya gitmesine gerek olmayacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan´ın yeni corona virüse karşı açıkladığı tedbir paketi kapsamında da kamu bankalarımız, 76 yaş üzerindeki emeklilerimiz talepte bulunursa, aylık ödemelerini evlerinde yapacaklar."

Türkiye Bankalar Birliği de (TBB) bugün promosyon ödemesi taahhütname verme süresi 30 Haziran'a kadar olan emeklilerden herhangi bir onay beklenmeksizin promosyon tutarlarının hesaplarına yatırılmasına karar verildiğini bildirmişti.