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Emeklilerin maaş farkı ödemeleri için tarih verildi! 2019 emekli memur maaş farklı ne zaman ödenecek belli oldu!

2019 emekli memur maaş farklı ne zaman ödenecek? sorusu cevap buldu. Emeklilerin maaş farkı ödemeleri için tarih verildi! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının 25 Temmuz'da ödeneceğini bildirdi. Emekli memur maaş farkları hakkında yoğun bir şekilde internet üzerinden araştırma yapılıyor. Memur ve emeklilere yılda iki kere zam gerçekleştiriliyor. 3 Temmuz'da açıklanan enflasyon rakamları ile beraber milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli olmuştu. Gözler zam farklarının ödeneceği tarihe çevrilmişti. Emeklilerin maaş farkı ödemeleri hakkında tüm detayları sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler...

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Emeklilerin maaş farkı ödemeleri için tarih verildi! 2019 emekli memur maaş farklı ne zaman ödenecek? sorusunun yanıtı az önce verildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının 25 Temmuz'da ödeneceğini bildirdi. 3 Temmuz 2019’da açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emeklilere yapılacak zam oranları da açıklanmıştı ve gözler zamların verileceği tarihe çevrilmişti.   Emeklilerin maaş farkı ödemeleri hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor. 
 
EMEKLİLERİN MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ İÇİN TARİH VERİLDİ!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emekli Sandığı (Memur) emeklilerinin maaş farklarının 25 Temmuz'da ödeneceğini duyurdu.  
 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan 2.3 milyon kişiye, toplamda yaklaşık 500 milyon lira tutarında maaş farkı yatırılacağını belirtti. Bu kapsamda aylık almakta olanlara banka ve PTT şubelerince 25 Temmuz 2019 tarihinde farkları ödenecek.
 
Bakan Selçuk, "SSK kapsamında gelir aylık almakta olanların aylıkları 26 Temmuz’a kadar, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Temmuz'da zamlı ödenecek" ifadesini kullandı.
 
2019 EMEKLİ MEMUR MAAŞ FARKLI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının 25 Temmuz'da ödeneceğini bildirdi.  
 

2019 EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE KADAR?
 
Emeklilere yapılacak olan zam oranlarını belirleyen en büyük etken enflasyon oranları oluyor. 3 Temmuz 2019’da açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emeklilere yapılacak zam oranları da belirlendi. Haziran ayı enflasyon oranının yüzde 0.03 orarak belirlenmesi ile ilk altı aylık enflasyon oranı yüzde 5.01 olarak gerçekleşti.
 
Belirlenen bu rakamlara göre SSK (4A) ve BAĞ-KUR (4B) emeklilerine yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memur ve emeklilere ise enflasyon oranlarına ek olarak, altı aylık enflasyon oranı yüzde 4’ü aştığı için ilave enflasyon farkı da eklenecek. Bu durumda memur ve emeklilerine toplamda yüzde 6.01 oranında zam yapılmış olacak. 
 
BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?
 
Kurban Bayramı da 11-14 Ağustos’ta kutlanacak. İkinci ikramiyenin de 5-9 Ağustos’ta ödenmesi planlanıyor. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.
 
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
 
Hükümet, 30 Nisan 2018’de emeklilere, dul ve yetimlerine, her yıl iki dini bayram öncesi 1.000 lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. İkramiyenin verileceği tarihe kadar emekli olanlar da 1.000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek.

EMEKLİYE EN AZ 1.181 TL

Ek ödeme dahil en düşük aylık; Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 595 liradan bin 675 liraya, Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 189 liradan bin 249 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 888 liradan bin 982 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 125 liradan bin 181 liraya ulaştı.

Memur emeklilerinde ise en düşük aylık 2 bin 379 liradan 2 bin 522 liraya yükseldi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı aylıklarını bu ayın 17'si ile 28'i arasında cebine koyacak.

Memur emeklilerinin ise zam farkı daha sonra hesaplara yatırılacak.

EK ÖDEME DE YÜKSELDİ

Emekliler her ay maaşının yüzde 4'ü-5'i oranında ek ödeme alıyor. Temmuz'da maaş arttığı için ek ödeme tutarları da arttı.

Ayda 364 lira aile yardımı başta olmak üzere 4 talep karara bağlanacak. İşte alınacak o kararlar…

4 AYRI ZAM ORANI: Memur emeklileri için 4 ayrı zam oranı belirlenecek. 2020 ve 2021'in Ocak ve Temmuz aylarında yapılacak zam oranlarını emekliler toplu sözleşmeyle öğrenecek.

EŞ-ÇOCUK DESTEĞİ: Memurların aldıkları aile yardımlarının emekli olduklarında da devam etmesi istenecek. Bu talep tüm emekliler için gündeme gelecek

Eğer talepler hayata geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 364,69 lira ek ödeme alabilecek.

HER AY FARK: Memurlara ve emeklilere zam dönemlerinde ödenen 6 aylık enflasyon farkının aylık ya da 3 aylık olarak ödenmesi de masada olacak. Bu gerçekleşirse memurların ve emeklilerin maaşları her ay enflasyon oranında artabilecek.

TAM İKRAMİYE: Sendikalar, emeklilik ikramiyesi hesabında 1 tam yıldan eksik olan sürelerin de dikkate alınmasını gündeme taşıyacak. Bu talep hayata geçerse ikramiyeler artacak.

Örneğin, 35 yıl 6 ay hizmetle emekli olan bir kişi, ikramiyesini 35 yıl üzerinden alıyor. Bu talep hayata geçerse 6 ay için de hesap yapılacak.

FARK GELİYOR

SSK emeklilerine zamlı maaş ödemeleri ayın 17'sinde başlıyor.

Bağ-Kur emeklileri de zamlı paralarını 25-29 Temmuz'da hesabında görecek. Memur emeklileri ise maaşlarını aldı, zamla gelirlerinde oluşacak fark önümüzdeki günlerde ödenecek. SGK, ödeme tarihini önceden duyuracak.

Güncel emekli maaşları tablosu belli oldu.

 

 

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