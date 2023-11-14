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Emekliye 5 bin TL destek bugün yatacak: 10 milyonu aşkın vatandaş faydalanacak

Emeklilere bir defaya mahsus verilecek 5 bin liralık destek kapsamında, SSK emeklilerinin ödemeleri sürüyor. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine de ödemeler bugün yapılacak.

TRT Haber14 Kasım 2023 Salı 04:31 - Güncelleme:
Emekliye 5 bin TL destek bugün yatacak: 10 milyonu aşkın vatandaş faydalanacak
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Emeklilere bir defaya mahsus verilecek 5 bin liralık destek bugün yapılacak. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara da ödemeleri bugün yapılacak. Destekten 10 milyonu aşkın emekli faydalanacak.

SSK emeklilerinin ödemeleri, aylık alma günlerine göre yapılmaya devam ediyor.

Aylık ödeme günleri 17, 18, 19 olanların ödemeleri 11 Kasım'da.

20, 21, 22 olanlarınki 12 Kasım'da.

Maaşlarını 23, 24, 25, 26'sında alan SSK emeklilerinin 5 bin lira ödemeleri ise 13 Kasım'da yapıldı.

Dul ve yetim aylığı alanların da hisseleri oranında ödemeleri sürüyor.

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara da ödemeleri bugün yapılacak.

10 MİLYONU AŞKIN EMEKLİ FAYDALANACAK

Destekten 10 milyonu aşkın emekli faydalanacak. EYT düzenlemesiyle emekli olanlar da kapsamda...

Ayrıca EYT'ye müracaat etmiş ancak emekli maaşı bağlanmamış olanlar da destekten yararlanabiliyor.

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