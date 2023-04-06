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EMEP'ten Emek ve Özgürlük İttifakı kararı

Emek Partisinin (EMEP), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan çekildiğine dair karar, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) internet sitesinde yayımlandı.

AA6 Nisan 2023 Perşembe 17:15 - Güncelleme:
EMEP'ten Emek ve Özgürlük İttifakı kararı
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YSK'nin kararında, 24 Mart'ta Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve EMEP'in, seçimlere "Emek ve Özgürlük İttifakı" adıyla girmek adına YSK Başkanlığına ittifak protokolü sunduğu anımsatıldı.

EMEP'in, 1 Nisan tarihli dilekçesinde ise ittifaktan çekilme kararı aldığını YSK'ye bildirdiği ifade edilen kararda, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bundan sonra Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ile TİP arasında devam edeceğine karar verildiği aktarıldı.

İlgili karar, her partiye de bildirilecek.

  • Emek Partisi
  • EMEP
  • Emek ve Özgürlük İttifakı

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