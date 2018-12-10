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Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya FETÖ yardım suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemi

Sözcü yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında FETÖ'ye yardım suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemi

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Sözcü gazetesinin yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında, "FETÖ silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca, Sözcü gazetesinin yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz, internet haber koordinatörü Yücel Arı ve internet genel yayın yönetmeni Mustafa Çetin hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık tarafından hazırlanan 61 sayfalık iddianamede, bu 5 şüphelinin ''FETÖ silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, başsavcılıkça onaylanmasının ardından gönderildiği İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce de kabul edildi.

Mahkeme heyeti, hazırladığı tensip zaptında ilk duruşmanın 18 Ocak 2019'da yapılmasına, sanıkların da bu duruşmada hazır olması için çağrı kağıdı gönderilmesine karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, gazeteci Uğur Dündar ve Saygı Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında yürütülen soruşturma sonucunda ise takipsizlik kararı verildi.

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