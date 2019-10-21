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Emine Bulut davasında son dakika gelişmesi! Emine Bulut'un katili Fedai Varan'ın cezası belli oldu!

Emine Bulut davasında son dakika gelişmesi yaşandı. Emine Bulut'un katili Fedai Varan'ın cezası belli oldu. Türkiye'yi ağlatan Emine Bulut cinayeti sonrasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Emine Bulut'un katili Fedai Varan müebbet hapse çarptırıldı. Emine Bulut davasında son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Türkiye'yi yasa boğan Emine Bulut davasında son dakika gelişmesi yaşandı. Emine Bulut'un katili Fedai Varan'ın cezası belli oldu. Geçen 18 Ağustos’ta kent merkezinde saat 18.30 sıralarında lokantada meydana gelen olayda Emine Bulut, Makine ve Kimya Endüstrisi’nde güvenlik görevlisi olan 6 yıl önce boşandığı Fedai Varan tarafından, kızı F.B.V.’nin gözü önünde bıçaklandı. Fedai Varan, Kırıkkale 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Emine Bulut’un ailesi, davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile 81 ilden baro temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşuları ve kadın dernekleri temsilcileri katıldı.  
 
EMİNE BULUT DAVASINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ! 
Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan, ikinci kez hakim karşısına çıktı.
 
EMİNE BULUT'UN KATİLİ FEDAİ VARAN'IN CEZASI BELLİ OLDU!
Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
 

 
KIZI DURUŞMAYA GETİRİLMEDİ
Fedai Varan, Kırıkkale 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Emine Bulut’un ailesi, davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile 81 ilden baro temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşuları ve kadın dernekleri temsilcileri katıldı. F.B.V ise duruşmaya getirilmedi. Duruşma öncesi adliye önünde toplanan kadın derneklerinin temsilcileri, açıklama yaptı. Duruşmada Emine Bulut’un babası Ahmet Bulut, torunu F.B.V'nin velayetini almak için vasi tayin edilmesini istedi.
 
SANIK AVUKATINDAN 5 TALEP
Sanık avukatı Ersoy Aytaç, kovuşturmanın genişletilmesine dair 5 talepleri olduğunu söyleyerek, “Birincisi kadın örgütlerinin davaya dahil edilmesidir. İkincisi dosya içeriğinin eksiksiz olarak tüm dijital verilerle birlikte sivil toplum kuruluşları ile paylaşılması. Üçüncüsü sanığın sorgusundan sonra ilk celse dinlenen tanıkların tekrar dinlenmesi. Dördüncü talebimiz F.B.V’ye uzman eşliğinde sorularımızı yöneltmek istiyoruz” dedi.

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