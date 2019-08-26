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Emine Bulut’un çığlığı dört bir yanda yükseldi

Türkiye’nin dört bir yanında sesler Emine Bulut için yükseldi. 7’den 70’e sokaklara dökülen vatandaşlar, ellerinde ‘Anne Lütfen Ölme’ yazılı dövizlerle, şiddeti lanetledi.

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Kırklareli’nde Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki kızlarının gözü önünde vahşice katledilen talihsiz Emine Bulut’un yürek burkan görüntüleri, vicdanı olan herkesi isyan ettirdi. Yurdun dört bir yanında sesler Bulut için yükseldi. İstanbul’dan Malatya’ya Çorum’dan Diyarbakır’a kadar yüzlerce vatandaş, kadın erkek omuz omuza sokaklara döküldü. Ellerinde dövizler taşıyan gruplar, ‘Kadın cinayetlerini durduracağız’ sloganları attı, tiyatro oyunları sergiledi. Galatasaray Nusaybin Basketbol Okulu kız ve erkek takımları arasında hazırlık maçı yapıldı. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılan maça sporcular ellerinde taşıdıkları siyah pankart üzerinde ‘Anne Lütfen Ölme. Emine Bulut’ pankartıyla çıktı. Galatasaray Nusaybin Basketbol Koordinatörü İzzettin Macit, “Emine Bulut’un o çığlığı ile tüm öldürülen kadınların çığlığını duyduk. Biz de Galatasaray Nusaybin Basketbol Okulu olarak kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla Emine Bulut pankartıyla çıktık. İnşallah bir daha böyle bir şey görmeyiz” dedi. 

Yolu kapattılar

Herkesi yasa boğan olay sonrası gerçekleştirilen gösterilere Bursalı çocuklar da katıldı. Bursaspor Teksas lise taraftar gurubu üyeleri Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda ‘Anne lütfen ölme’ pankartı açarak karayolunu kısa süreliğine trafiğe kapattılar. Araç sürücülerinin kontak kapatıp korna çalarak destek verdiği protesto gösterisinde çocuklar ‘Anne lütfen ölme’ diyerek slogan attılar. Çevredeki vatandaşların da protesto gösterilerine alkışlarla destek verdiler. 

ŞiDDETi ÖNLEMENiN YOLU CAYDIRICI CEZA 

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Emine Bulut özelinde son günlerde tırmanışa geçen kadın cinayetleri üzerine harekete geçti. Dernek yayınladığı yazılı bildiride, Türkiye’nin 10 yaşındaki bir çocuğun gözlerinin önünde babası tarafından annesinin vahşice katledilişine şahit olduğu ve olayın son dönemdeki tek ‘şiddet’ vakası olmadığını hatırlattı. KADEM’den yapılan açıklamada, “Sosyal ve toplumsal hayat için tehdit oluşturan davranışlara sahip bu kişiler, cezalandırılmalarının yanı sıra şiddet eylemlerinden dolayı yeterli donanıma sahip rehabilitasyon merkezlerinde tedavi edilmelidir” denildi. “Toplumumuzda özellikle kadına şiddeti normalleştiren, meşrulaştıran, hatta öven bazı yaygın tutumlarla en sert şekilde mücadele etmeliyiz” sözlerine yer veren açıklamada, kadının ve ailenin korunması için şiddet olaylarına karşı uygulanan cezai yaptırımların hakkaniyete uygun olması gerektiği bildirildi. Tahrik, iyi hal gibi ceza indirimlerinin suçluların fiili tekrar işlemesine neden olduğu belirtilen açıklamada, cezada indirim almalarının önlenmesi, herkese karşı, her türlü şiddetin önüne geçilebilmesi için başta cezaların caydırıcı olması gerektiği vurgulandı. 

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