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Emine Erdoğan: 15 Temmuz destan tarihe kazındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz'da yediden yetmişe, kadın, erkek her vatandaşın tek yürek dirilişin sembolü olduğunu belirterek, 'Onların kararlılığı ve cesaretiyle yazıldı, tarihe kazınan 15 Temmuz destanı.' ifadelerini kullandı.

AA15 Temmuz 2022 Cuma 09:29 - Güncelleme:
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Emine Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yılı ve Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kalkan diye yüreğini kuşanan milyonların yolu tankların önünde kesişti o gece. Yediden yetmişe, kadın, erkek her vatandaşımız tek yürek dirilişin sembolü oldu. Onların kararlılığı ve cesaretiyle yazıldı, tarihe kazınan 15 Temmuz destanı. Hain darbe girişiminin yıl dönümünde, demokrasi şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Vatan uğruna verilen asil mücadeleyi asla unutmayacak, anısını daima yaşatacağız."

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