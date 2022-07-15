Emine Erdoğan: 15 Temmuz destan tarihe kazındı

Emine Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yılı ve Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kalkan diye yüreğini kuşanan milyonların yolu tankların önünde kesişti o gece. Yediden yetmişe, kadın, erkek her vatandaşımız tek yürek dirilişin sembolü oldu. Onların kararlılığı ve cesaretiyle yazıldı, tarihe kazınan 15 Temmuz destanı. Hain darbe girişiminin yıl dönümünde, demokrasi şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Vatan uğruna verilen asil mücadeleyi asla unutmayacak, anısını daima yaşatacağız."