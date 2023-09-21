İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Eylül 2023 Perşembe / 7 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1115
  • EURO
    28,8866
  • ALTIN
    1674.83
  • BIST100
    7816.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Emine Erdoğan, ABD Başkanı'nın eşi Jill Biden'ın ev sahipliğinde lider eşleri ile bir araya geldi
Güncel

Emine Erdoğan, ABD Başkanı'nın eşi Jill Biden'ın ev sahipliğinde lider eşleri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'nın eşi Jill Biden'ın ev sahipliğinde lider eşleri ile bir araya geldi.

AA21 Eylül 2023 Perşembe 13:49 - Güncelleme:
Emine Erdoğan, ABD Başkanı'nın eşi Jill Biden'ın ev sahipliğinde lider eşleri ile bir araya geldi
ABONE OL

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul toplantıları kapsamında New York'ta bulunan Emine Erdoğan, Jill Biden'ın ev sahipliğindeki davette lider eşleriyle buluştu.

Smithsonian Tasarım Müzesi'nde gerçekleşen davette Biden, lider eşlerine müzeyi gezdirerek tanıttı. Lider eşleri davette çevre, kültür, eğitim gibi konularda bilgi paylaşımında bulundu.

Davet sonunda lider eşleri ev sahipliği için Biden'a teşekkür etti.

Emine Erdoğan, davetin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu kapsamında ziyaret ettiğimiz New York'ta, Amerika Devlet Başkanı'nın eşi Jill Biden'ın ev sahipliğinde lider eşleri ile bir araya geldik.

Çevre, kültür, eğitim başta olmak üzere pek çok konu hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Samimi ve içten ev sahiplikleri için Bayan Biden'a teşekkür ediyorum."

  • Erdoğan lider eşleri buluşması
  • Emine Erdoğan Jill Biden
  • Cumhurbaşkanı eşleri buluşması

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.