Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Türkevi'nde "Afrika Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni Afrika Ev Yemek Kitabı" Tanıtım Programı'nda kıymetli lider eşlerini ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini ağırlamaktan memnuniyet duydum" dedi.

Bir lokma, ancak bir gönülde yer bulduğunda tükenmeyecek bir zenginliğe dönüşebilir.



New York Türkevi'nde "Afrika Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni Afrika Ev Yemek Kitabı" Tanıtım Programı'nda kıymetli lider eşlerini ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini... pic.twitter.com/hWBU6tUXUx — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) September 25, 2024

"Bir lokma, ancak bir gönülde yer bulduğunda tükenmeyecek bir zenginliğe dönüşebilir" diyen Erdoğan paylaşımında, "Sofra, Türkiye'de ve dünyanın değişik kültürlerinde olduğu gibi, Afrika kıtasında da farklılıkları ahenkle, kalpleri muhabbetle birleştiriyor. Kıtanın kendine has mutfak kültürü, başlı başına dikkate değer bir hazine. İşte bu hazineyi insanlığın ortak hafızasına sunmak için "Afrika Yemek Kültürü" kitabını hazırladık" ifadelerini kullandı.