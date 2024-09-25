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Emine Erdoğan, 'Afrika Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni Afrika Ev Yemek Kitabı' Tanıtım Programı'nda lider eşleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde 'Afrika Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni Afrika Ev Yemek Kitabı' Tanıtım Programı'nda çeşitli ülkelerin liderlerinin eşleri ile bir araya geldi.

25 Eylül 2024 Çarşamba 09:28 - Güncelleme:
Emine Erdoğan, 'Afrika Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni Afrika Ev Yemek Kitabı' Tanıtım Programı'nda lider eşleriyle bir araya geldi
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Türkevi'nde "Afrika Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni Afrika Ev Yemek Kitabı" Tanıtım Programı'nda kıymetli lider eşlerini ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini ağırlamaktan memnuniyet duydum" dedi.

"Bir lokma, ancak bir gönülde yer bulduğunda tükenmeyecek bir zenginliğe dönüşebilir" diyen Erdoğan paylaşımında, "Sofra, Türkiye'de ve dünyanın değişik kültürlerinde olduğu gibi, Afrika kıtasında da farklılıkları ahenkle, kalpleri muhabbetle birleştiriyor. Kıtanın kendine has mutfak kültürü, başlı başına dikkate değer bir hazine. İşte bu hazineyi insanlığın ortak hafızasına sunmak için "Afrika Yemek Kültürü" kitabını hazırladık" ifadelerini kullandı.

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Kitabın, geleneksel reçeteleri, ardındaki insani birikimle ortaya koyduğunu ifade eden Erdoğan, "Afrika Kültür Evi Derneğimizle pekişen dostluğumuzun, bu eserin kuracağı gönül köprüleriyle daimi olacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu.

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