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Emine Erdoğan: Aile Yılı hepimize kutlu olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Programı'na ilişkin, 'Güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ilan edilen Aile Yılı, hepimize kutlu olsun. Ailelerimizle güçlenen bir gelecek dileğiyle.' ifadelerini kullandı.

AA14 Ocak 2025 Salı 10:59 - Güncelleme:
Emine Erdoğan: Aile Yılı hepimize kutlu olsun
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Emine Erdoğan sosyal medya hesabından, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı'na ilişkin video klip paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programda yaptığı konuşmadan kesitlerle kendisinin ve katılımcıların programdaki görüntülerinin yer aldığı paylaşımda Emine Erdoğan, "Güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ilan edilen Aile Yılı, hepimize kutlu olsun. Ailelerimizle güçlenen bir gelecek dileğiyle." ifadelerini kullandı.

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