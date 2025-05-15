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Emine Erdoğan: Aileye sahip çıkmak, ortak geleceğimize sahip çıkmaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Aileye sahip çıkmak, ortak geleceğimize sahip çıkmaktır. Her birimizin sorumluluğu, aile bağlarını yaşatmak ve güçlendirmektir.' ifadesini kullandı.

AA15 Mayıs 2025 Perşembe 10:28 - Güncelleme:
Emine Erdoğan: Aileye sahip çıkmak, ortak geleceğimize sahip çıkmaktır
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Uluslararası Aile Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı.

Ailenin bir milletin en sağlam kalesi, değerlerin kaynağı, karakterin aynası olduğunu belirten Emine Erdoğan, toplumu ayakta tutan sevgi, saygı ve sadakatin önce ailede yeşerdiğini belirtti.

Emine Erdoğan, aile güçlü olursa toplumun da dirençli olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yarınları, bugünün sağlam ailelerinde şekillenir. 2025'in Aile Yılı ilan edilmesi de bu bilinçle atılmış çok önemli bir adım. Uluslararası Aile Günü vesilesiyle bu anlamlı kararı bir kez daha vurguluyor, aile kurumunun her şartta korunmasını hayati bir görev olarak görüyorum. Zira aileye sahip çıkmak, ortak geleceğimize sahip çıkmaktır. Her birimizin sorumluluğu, aile bağlarını yaşatmak ve güçlendirmektir. Ailelerimizi hep birlikte koruyalım, birlikte büyütelim. Unutmamalıyız ki Türkiye'nin gücü, ailelerin birliğinden doğar."

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