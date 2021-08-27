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Emine Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç Vakfı'nı ziyaret etti

Cuöhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç Vakfı'nı ziyaret etti, İzzetbegoviç'in kızlarından vakıf çalışmaları hakkında bilgi aldı. Merhum İzzetbegoviç'in yaşadığı ve ‘anı evi' olarak sergilenen bölümü de gezen Emine Erdoğan, İzzetbegoviç'in kızlarıyla sohbet ederek vakıf çalışmaları hakkında bilgi aldı.

DHA27 Ağustos 2021 Cuma 16:19 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 16:19
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Resmi ziyaret için Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç Vakfı'nı ziyaret etti. Emine Erdoğan, vakıf merkezine gelişinde Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kızları Sabina İzzetbegoviç ve Leyla Aksamiya-İzzetbegoviç tarafından karşılandı. Ziyarette Emine Erdoğan'a Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Şefik Caferoviç'in eşi Vildana Caferoviç de eşlik etti.

Merhum İzzetbegoviç'in yaşadığı ve 'anı evi' olarak sergilenen bölümü de gezen Emine Erdoğan, İzzetbegoviç'in kızlarıyla sohbet ederek vakıf çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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