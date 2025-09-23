Emine Erdoğan, 'Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler' programına katıldı

Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Her kapının ardında bir hazine, her hazinenin ardında insanlığa emanet edilen bir miras saklıdır. Bu buluşmanın, kültürler arasındaki bağları güçlendirerek barışa, kardeşliğe ve geleceğe umut taşımasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler Programı pic.twitter.com/DB5b3shFyz — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) September 23, 2025

Paylaşımdaki videoda Emine Erdoğan ve lider eşlerinin katıldığı programdan görüntüler yer aldı.