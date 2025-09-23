İSTANBUL 27°C / 17°C
Güncel

Emine Erdoğan, 'Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler' programına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Türkevi'nde düzenlenen, 'Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler' programına ilişkin video paylaştı.

23 Eylül 2025 Salı 17:22
Emine Erdoğan, 'Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler' programına katıldı
Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Her kapının ardında bir hazine, her hazinenin ardında insanlığa emanet edilen bir miras saklıdır. Bu buluşmanın, kültürler arasındaki bağları güçlendirerek barışa, kardeşliğe ve geleceğe umut taşımasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımdaki videoda Emine Erdoğan ve lider eşlerinin katıldığı programdan görüntüler yer aldı.

