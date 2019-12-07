Emine Erdoğan, ''Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı''nı ziyaret etti

Emine Erdoğan, "Sizin eskiniz başkasının yenisi olsun" temasıyla TOGEM-DER'in Üsküdar'daki merkezinde kurulan ve binlerce ürünün satışa sunulduğu pazarı gezdi.

Oyuncaklardan kıyafete, mobilyadan antika eşyalara kadar yaklaşık 9 bin ürünün yer aldığı stantlardaki eserleri inceleyen Erdoğan, ürünlerle ilgili bilgi aldı.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan yoğun ilgi gören Emine Erdoğan, onlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Merkezin yanındaki Üsküdar Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi'ni de ziyaret eden Erdoğan, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Emine Erdoğan'a ziyaretinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.

- "Herkes beğendiği, hoşuna giden ürünleri alsın"

Bilal Erdoğan, etkinlikte yaptığı konuşmada, pazarda satışa sunulan ürünlerin hangi hayır sahibinden geldiğinin kayıt altına alındığı bir sistemin işlediğini anlattı.

Dönüşüm Pazarı'nın, insanların evlerinde artık kullanmadığı ya da başka insanlara faydalı olmak için bağışladığı, hayırseverlere hayır yapma imkanı tanıyacak tabloların, hatların, sanat eserlerinin yer aldığı bir hayır çarşısı olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah bu geleneksel hale gelir. Buraya gelmedeki maksat buradan bir şeyler almak ve mümkünse aldığınızın üzerine de TOGEM-DER'e bağış yapmak. Sıfır atık konusunda Hanımefendinin çok büyük gayreti var. Sıfır atık sadece evimizdeki kağıt, plastik gibi eşyaları dönüşüme göndermek değil. Sıfır atık, evimizden eşyayı mümkün olduğunca atık olarak değil, kullanılacak şekilde göndermek. Evinizdeki eşyayı başka bir insanın evine kullanılacak şekilde ulaştırırsanız, sıfır atık seferberliğine gerçek anlamda katkı sağlamanıza vesile olur. Bugün burada herkes beğendiği, hoşuna giden ürünleri alsın."

- Etkinliğin geliri "Sıfır Atık" projesinin yaygınlaştırılması için kullanılacak

Alışveriş alanında, TOGEM-DER tarafından yenilenen mobilyaların yanı sıra hayırseverlerin bağışladığı tablolar, vazolar, kıyafetler, çantalar, ayakkabılar ve aksesuarlar da satışa sunuldu.

Pazarda, İsfahan el dokuması ipek halılar, Antep dokumaları, hat tabloları, el yapımı ahşap satranç takımları, vazolar, eski antika sobalar ve hikayesi olan birbirinden değerli parçalar yer aldı.

Etkinlikten elde edilen gelir "Sıfır Atık" projesinin toplum genelinde yaygınlaştırılması ve ihtiyaç sahipleri için kullanılacak.

Bugüne kadar yaklaşık 3 bin kişinin ziyaret ettiği Dönüşüm Pazarı, yarın saat 20.00'ye kadar geri dönüşüme destek vermek isteyen misafirlerini ağırlayacak.