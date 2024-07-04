İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Temmuz 2024 Perşembe / 28 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5635
  • EURO
    35,2497
  • ALTIN
    2468.38
  • BIST100
    10715.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Emine Erdoğan, Astana'da yetimhane ziyaret etti

Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a refakat eden Emine Erdoğan, Astana'da Zor Yaşam Koşullarındaki Çocuklara Destek Merkezi'ni ziyaret etti.

AA4 Temmuz 2024 Perşembe 12:53 - Güncelleme:
Emine Erdoğan, Astana'da yetimhane ziyaret etti
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Astana'da Zor Yaşam Koşullarındaki Çocuklara Destek Merkezi'ni ziyaret etti.

Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a refakat eden Emine Erdoğan, Astana Valiliğine bağlı Zor Yaşam Koşullarındaki Çocuklara Destek Merkezi'ni ziyaret ederek, burada barınan çocuklar ve gençlerle bir araya geldi.

Merkezde 3-15 yaş aralığında Kazak, Özbek ve Rus çocuklardan oluşan 76 öğrencinin çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Emine Erdoğan, derslikleri gezerek çocuklara hediyeler verdi.

Emine Erdoğan, merkezin duvarında asılı 2017'de yaptığı ziyarete ilişkin fotoğrafları da inceledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) da destek verdiği merkezdeki çocuklar şiirler okudu, yaptıkları çalışmaları sergiledi.

Merkez yetkilileri de Türkiye'nin desteklerinden ve Emine Erdoğan'ın ziyaretinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, teşekkür etti.

Emine Erdoğan'a, Kazakistan Sağlık Bakanı Akmaral Sharipbayevna, TİKA Astana Koordinatörü Hikmet Özdenoğlu ve yetkililer eşlik etti.

  • EmineErdoğan
  • ZorYaşam
  • ÇocukMerkezi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.