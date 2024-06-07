Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Alekberov ile bir araya geldi

Alekberov'un bu yıl Bakü'de düzenlenecek 29. İklim Değişikliği Taraflar Konferansı hakkında bilgi verdiği görüşmede, Emine Erdoğan'ın BM ile Türkiye'de yürüttüğü çevre çalışmaları ve Haydar Aliyev Vakfı arasında işbirliği imkanları ele alındı.

Görüşmede, Alekberov 11-12 Kasım Liderler Zirvesi döneminde Türkiye ile ortak etkinlikler yapma isteğinden bahsetti.

Emine Erdoğan ise COP zirvesine yaptığı ev sahipliği konusunda Azerbaycan'ı tebrik edip, Türkiye olarak kardeş ülkeyi desteklemek adına ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Emine Erdoğan, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Haydar Aliyev Vakfı İcra Direktörü Anar Alekberov ile İstanbul'da bir araya geldik. Haydar Aliyev Vakfının çalışmaları ve Bakü'de düzenlenecek 29. İklim Değişikliği Taraflar Konferansı hazırlıkları hakkında bilgi aldım. Zirveye dair işbirliği alanlarımızı değerlendirdik. Tüm dünya liderlerini iklim temasında buluşturan bu önemli zirveye Azerbaycan'ın ev sahipliği yapacak olmasından duyduğumuz mutluluğu bir kez daha ifade ettim."

Emine Erdoğan, paylaşımının devamında "Türkiye olarak, kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın daima yanındayız." ifadesini kullandı.