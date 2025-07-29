Emine Erdoğan, 'Bahçedeki Sırlar' sergisinin açılışına katıldı

Sanatçı Ian Berry'nin, denim kumaşlardan oluşturduğu "Bahçedeki Sırlar" sergisinin açılışı yapıldı.

Serginin açılışına katılan Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu özel sergi, "geri dönüşüm" fikrini çevresel bir eylemden öte, düşünsel bir yeniden okuma olarak ele almaya davet ediyor" dedi.

Erdoğan, "Birbirinden derinlikli her bir eser, verdiği mesajlarla farklı dünyalara kapı aralıyor. Atılmış ve unutulmuş denim kumaşlar yeniden anlam bularak güçlü bir anlatı sunuyor. Hatırlamayı, bağ kurmayı, geleceğe kök salmayı anlatıyor" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan ayrıca, sürdürebilirliği bir kültürel sorumluluk alanı olarak sanatın merkezine yerleştiren sanatçı Berry ve sergide emeği geçenleri tebrik etti.