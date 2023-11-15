Emine Erdoğan basın toplantısı düzenledi

Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, pek çok ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcilerin katılımıyla 'Filistin İçin Tek Yürek' temalı Lider Eşleri Zirvesi sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Acil ateşkes ve Gazzelilere insani yardım sağlanmalıdır"

"Çatışmalara son verecek bir ateşkes tesis edilmeli"

"Gazze'ye uygulanan ve uluslararası hukuk ile bağdaşmayan abluka ve ambargonun sebep olduğu insani krizin sivillerin temel ihtiyaçlarına erişimini engellediğine ve tam bir insan hakları ihlaline dönüştüğüne dikkat çekiyoruz."