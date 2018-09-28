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Emine Erdoğan, Berlin Charite Hastanesi'ni ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Almanya'nın 300 yıllık geçmişe sahip en büyük üniversite hastanesi olan Berlin Charite'yi ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in eşi Elke Büdenbender ile Berlin Charite Hastanesi'ne gitti.

Ülkenin 300 yıllık geçmişe sahip en büyük üniversite hastanesini ziyaret eden Emine Erdoğan, Berlin Charite'de kadın sağlığını ilgilendiren hastalıkların tedavileri konusunda bilgi aldı.

Türk asıllı uzman, Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Gülhan İnci'nin de aralarında bulunduğu bilim heyeti, hastanenin çalışmaları hakkında Emine Erdoğan'a bir sunum yaptı.

Heyet tarafından tüm dünyada yaygınlaşan kanser hastalıklarından korunmak için bilim dünyasında yapılan interdisipliner çalışmaların önemi vurgulandı, tamamlayıcı tıp çalışmaları hakkında bilgi verildi. 

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