Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD'de bulunan Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla M'jid'i Türkevi'nde kabul etti.



Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Geçmişten günümüze ülkemizde çocuklar için yürütülen bilhassa kız çocuklarımızın eğitimine yönelik hayata geçirilen projeleri anlattım. Gazze'de şimdi de Lübnan'da yaşanan İsrail bombardımanlarında ve savaşın hüküm sürdüğü tüm bölgelerde çocukların maruz bırakıldığı acı durumu ele aldık. Ortak temennimiz bilhassa çocukların sağlığı, güvenliği ve huzuru için barışın acilen tesis edilmesi yönünde" dedi.



Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla M'jid ile Türkevi'nde bir araya geldik.



Geçmişten günümüze ülkemizde çocuklar için yürütülen bilhassa kız çocuklarımızın eğitimine yönelik hayata geçirilen projeleri anlattım.



Gazze'de... pic.twitter.com/LrvtZejUFz — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) September 25, 2024

Erdoğan ayrıca, "Küreselleşme yolunda ilk adımlarını atan Gönül Elçileri projemize dair birikim ve tecrübelerimizi paylaştım. İş birliği alanlarımız hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Bu vesileyle Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak gelecek nesillerimiz adına önemli bir söz veren Sayın M'jid'e, gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, New York'ta Malcolm X'in kızı Ilyasah Shabazz'ı kabul etti

Afrika'nın lezzetleri ABD'ye taşındı

Emine Erdoğan'dan İsrail'in düzenlediği saldırıda şehit olan Zeina için taziye mesajı