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Emine Erdoğan, BM Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Maalla M'jid ile Türkevi'nde bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla M'jid ile Türkevi'nde bir araya geldik.

25 Eylül 2024 Çarşamba 14:08 - Güncelleme:
Emine Erdoğan, BM Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Maalla M'jid ile Türkevi'nde bir araya geldi
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Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD'de bulunan Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla M'jid'i Türkevi'nde kabul etti.

"ORTAK TEMENNİMİZ BARIŞIN ACİLEN TESİS EDİLMESİ YÖNÜNDE"

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Geçmişten günümüze ülkemizde çocuklar için yürütülen bilhassa kız çocuklarımızın eğitimine yönelik hayata geçirilen projeleri anlattım. Gazze'de şimdi de Lübnan'da yaşanan İsrail bombardımanlarında ve savaşın hüküm sürdüğü tüm bölgelerde çocukların maruz bırakıldığı acı durumu ele aldık. Ortak temennimiz bilhassa çocukların sağlığı, güvenliği ve huzuru için barışın acilen tesis edilmesi yönünde" dedi.

KÜRESEL SIFIR ATIK İYİ NİYET BEYANI MESAJI

Erdoğan ayrıca, "Küreselleşme yolunda ilk adımlarını atan Gönül Elçileri projemize dair birikim ve tecrübelerimizi paylaştım. İş birliği alanlarımız hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Bu vesileyle Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak gelecek nesillerimiz adına önemli bir söz veren Sayın M'jid'e, gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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