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Emine Erdoğan: Çatışmalara son verecek bir ateşkes tesis edilmeli

‘Filistin İçin Tek Yürek' toplantısının ardından basın açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Çatışmalara son verecek bir ateşkes tesis edilmeli' dedi.

15 Kasım 2023 Çarşamba 15:52 - Güncelleme:
Emine Erdoğan: Çatışmalara son verecek bir ateşkes tesis edilmeli
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Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, pek çok ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcilerin katılımıyla 'Filistin İçin Tek Yürek' temalı Lider Eşleri Zirvesi sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Acil ateşkes ve Gazzelilere insani yardım sağlanmalıdır"

"Çatışmalara son verecek bir ateşkes tesis edilmeli"

"Gazze'ye uygulanan ve uluslararası hukuk ile bağdaşmayan abluka ve ambargonun sebep olduğu insani krizin sivillerin temel ihtiyaçlarına erişimini engellediğine ve tam bir insan hakları ihlaline dönüştüğüne dikkat çekiyoruz."

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