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Emine Erdoğan: Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 6 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara uğradığına yönelik iddialara ilişkin, 'Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır! Hiçbir dine, ahlaka, geleneğe sığmaz, mazereti kabul edilemez.' dedi.

AA10 Aralık 2022 Cumartesi 20:37 - Güncelleme:
Emine Erdoğan: Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 6 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara uğradığına yönelik iddialara ilişkin, "Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır!" değerlendirmesinde bulundu.

"ÇOCUK İSTİSMARI, İNSANLIK DIŞI BİR SUÇTUR, SAPKINLIKTIR!"

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır! Hiçbir dine, ahlaka, geleneğe sığmaz, mazereti kabul edilemez. Bu suçu işleyen, göz yuman, sessiz kalan herkes hesap vermelidir. Sürecin ben de takipçisi olacağım. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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