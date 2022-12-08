Emine Erdoğan: Çocukların sıfır atık bilincine varmasıyla geleceğimiz emin ellerde diye düşünüyorum

Emine Erdoğan, himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" çerçevesinde Altındağ Belediyesi tarafından Başkent Millet Bahçesi'nde kurulan ve Türkiye'nin ilk "sıfır atık okulu" olma özelliğini taşıyan "Sıfır Atık Eğitim ve Simülasyon Merkezi"nin açılışını yaptı. Merkeze gelişinde Altındağ Belediyesi Güneşevler Anaokulu öğrencileri tarafından çiçeklerle karşılanan Erdoğan, merkezin açılış kurdelesini kesti. Merkezdeki atölye çalışmalarında atık karton ve kozalaklardan flamingo maketi yapan çocukları izleyen ve onlarla sohbet eden Emine Erdoğan, "Tebrik ediyorum çocuklar hepinizi, harika şeyler yapmışsınız" dedi.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve merkez sorumlusu Güneş İpek'ten bilgi alan Erdoğan, daha sonra merkezde atıklardan yapılan ürünlerin sergilendiği bölümü gezdi.

"SIFIR ATIK AYNI ZAMANDA İSRAFI ÖNLEYEN BİR ŞEYDİR"

Çocukların yakın ilgi gösterdiği Emine Erdoğan, 6 yaşındaki Reyyan Güleç Muslu'nun "Sıfır atık aynı zamanda israfı önleyen bir şeydir. İnsanların ve hayvanların yaşamını kolaylaştırır, daha iyi konuma getirir" sözlerini alkışlayarak, çocuğu tebrik etti. Küçük Reyyan, Emine Erdoğan'ın isteği üzerine atıklardan yapılan ürünleri tek tek anlattı. Merkezdeki kompost üretim alanını da gezen Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen ve manuel çalışan kompost makinelerini inceledi.

Ziyaretinin ardından açıklamada bulunan Emine Erdoğan, merkezi çok beğendiğini belirterek, "Altındağ Belediyemizi kutluyorum. Çocukların bu bilince varması ve sahiplenmesi bizim işimizi çok kolaylaştıracak inşallah. Dolayısıyla geleceğimiz emin ellerde diye düşünüyorum. İnşallah buradaki eğitimler bütün belediyelerimize yansır. Bütün çocuklarımız bu eğitimden faydalansın istiyorum" diye konuştu.

Çocukların sıfır atıkla ilgili sözlerinin kendisini çok duygulandırdığını belirten Erdoğan, torunlarına da örnek olması için kayıtları göstermek istediğini dile getirdi. Çocuklara içerisinde sıfır atık oyunu ve sıfır atık kitaplarının yer aldığı paketler ile Sıfır Atık Okulu sertifikalarını veren Erdoğan'a, Belediye Başkanı Asım Balcı atıklardan yapılan bir tablo takdim etti. Emine Erdoğan, daha sonra merkezin bahçesini gezerek, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

"5 BİNİN ÜZERİNDE ÇOCUĞUMUZ, GENCİMİZ BURADA SERTİFİKA ALMA İMKANI BULDU"

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Sıfır Atık Eğitim ve Simülasyon Merkezi'nin faaliyete bir süre önce başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ankara'nın dört bir tarafından okullar, gençlik merkezleri, kurslardan çocuklarımız önceden randevu alarak buraya geliyorlar, eğitimlere tabi tutuluyorlar. Özellikle çevre bilinci, sıfır atık konusunda neler yapılabileceği, simülasyon bazlı oyunlar, etraftan toplanan atıkların ayrıştırılması gibi konularda temel eğitimleri alıyorlar ve sonunda da çocuklarımıza birer sertifika veriyoruz. Şu ana kadar 5 binin üzerinde çocuğumuz, gencimiz burada sertifika alma imkanını buldu ve yoğun bir ilgi var."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile hazırladıkları merkezin Türkiye'de bir ilk olduğuna işaret eden Balcı, bu örneği tekrarlamak için gelip yerinde gören çok fazla kurum ve kuruluş olduğunu dile getirdi. Çocuklara bu bilinci aşılamaktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren Balcı, eğitimlerin çevre mühendisleri ve alanında uzman kişilerce verildiğini anlattı.

Ziyarette Emine Erdoğan'a AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan da eşlik etti.