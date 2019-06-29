Emine Erdoğan, Deniz ve Okyanus Sempozyumu'na katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Osaka’da Deniz ve Okyanus Sempozyumu’na katıldı. Lider eşlerinin aile fotoğrafı çekimine katıldı.
- İHA
Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılan liderlerin eşleri "Deniz ve Okyanus Sempozyumu"na katıldı.
Sempozyuma katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin eşi Akie Abe tarafından karşılandı. Ardından lider eşleri aile fotoğrafı çektirdi.
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