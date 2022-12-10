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Emine Erdoğan, Fas Milli Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Fas Milli Takımı'nı tebrik etti.

AA10 Aralık 2022 Cumartesi 22:28 - Güncelleme:
Emine Erdoğan, Fas Milli Takımı'nı tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz'i 1-0 yenerek yarı finale yükselen Fas Milli Takımı'nı tebrik etti.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Fas! Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir Afrika takımının yarı finale yükselmesi hepimizi gururlandırdı. Kardeş Fas halkının heyecanını paylaşıyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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