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Emine Erdoğan: Filizlenen her tohum kalplere şifa olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hıdırellez dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

HABER MERKEZİ6 Mayıs 2025 Salı 10:32 - Güncelleme:
Emine Erdoğan: Filizlenen her tohum kalplere şifa olsun
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Emine Erdoğan, Hıdırellez'in insanlığı şefkat, merhamet ve iyilikle sarmalaması dileğinde bulundu.

Emine Erdoğan, Hıdırellez dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Baharın müjdecisi Hıdırellez'i kutluyor, insanlığı şefkat, merhamet ve iyilikle sarmalamasını diliyorum. Toprağa can katan yağmur hanelere bereket, filizlenen her tohum kalplere şifa olsun." ifadelerini kullandı.

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