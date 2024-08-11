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  • Emine Erdoğan, Gazze'de deniz suyunu içme suyuna çeviren Filistinli kadın mühendisi tebrik etti
Güncel

Emine Erdoğan, Gazze'de deniz suyunu içme suyuna çeviren Filistinli kadın mühendisi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'de geliştirdiği sistemle deniz suyunu içme suyuna çeviren Filistinli Ziraat Mühendisi İnas El-Gul'u tebrik etti.

11 Ağustos 2024 Pazar 11:13 - Güncelleme:
Emine Erdoğan, Gazze'de deniz suyunu içme suyuna çeviren Filistinli kadın mühendisi tebrik etti
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pes etmemek tıpkı su gibi, her koşulda yolunu bulmak demektir." ifadesini kullandı.

Filistinli Ziraat Mühendisi İnas El-Gul'un, ülkesinin en karanlık zamanlarında kurduğu sistemle "ışık olduğunu" kaydeden Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Deniz suyunu içme suyuna çevirerek imkansızı mümkün kılan bu cesur kadını tüm kalbimle tebrik ediyor, kurduğu sistemin daha geniş kitlelere ulaştırılmasını temenni ediyorum. Tüm dünya görmelidir ki yok edilmeye çalışılan Filistin'in topraklarında umut, yol gösterici olmaya devam ediyor."

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