Emine Erdoğan, Gönül Elçileri ve koruyucu ailelerle bir araya geldi: Aile, güçlü yarınların teminatıdır

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda 30 Haziran Koruyucu Aile Günü vesilesiyle düzenlenen programda 81 ilin "Gönül Elçileri" olan vali eşleri ve koruyucu ailelerle bir araya geldi.

Sanatçı Alişan'ın sunumunu yaptığı programda konuşan Emine Erdoğan, koruyucu aile hizmetinin, 12 sene önce başlattıkları devlet koruması altındaki çocukların şartlarını iyileştirmeyi amaçlayan Gönül Elçileri Projesi'nin temelini oluşturduğunu belirterek, "Bu temelin, gün geçtikçe yurt içi ve yurt dışında hayata geçirilen yeni uygulamalarla güçlendiğini görmek, mutluluk verici." dedi.

Koruma altındaki çocukların bakım şartlarının 2000'li yıllarda yetersiz olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile dünyadaki iyi örnekleri de değerlendirerek, çocuklarımızı koğuş tipi yurtlardan kurtardık ve sevgi merkezli evlere yerleştirdik. Bir çocuk için olabilecek en huzurlu ve güvenli ortamın, bir aile ortamı olduğu düşüncesiyle, koruyucu aile sistemini güçlendirdik. Yapılan çalışmalar ve Gönül Elçileri Projemiz neticesinde, koruyucu aile yanında bulunan çocuk sayımız 2002'den bu yana 515'ten,10 bin 256'ya yükseldi." diye konuştu.

- "NE MUTLU Kİ KORUYUCU AİLE KAPASİTEMİZ HER SENE YAKLAŞIK YÜZDE 12'LİK BİR ARTIŞ GÖSTERİYOR"



Bu çocukların 1124'ünün özel gereksinimli olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, "Ne mutlu ki koruyucu aile kapasitemiz her sene yaklaşık yüzde 12'lik bir artış gösteriyor." ifadesini kullandı.

Vali eşlerinin "Gönül Elçileri" olarak bu iyilik hareketinin lokomotif gücünü oluşturduğunu belirten Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"İllerinizde koruma altındaki çocuklarımızı koruyucu aileler ile buluşturacak fırsatları güçlendirmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Gönül kapılarını evlatlarımıza açan ailelerimizin yüklerini biz de sırtlanacağız. Koruma altındaki çocuklarımızın sevincine, derdine, heyecanına, üzüntüsüne ortak olacağız. Bu çerçevede en fazla koruyucu aileye sahip olan ve bugün ödül alacak Kayseri, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerimizi ve bu illerde görev yapmış tüm vali eşlerimizi yürekten tebrik ediyorum."

Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koruyucu ailelik konusundaki destekleyici uygulamalarının önemine dikkati çekerek, Rehber Koruyucu Aile Uygulaması, Koruyucu Aile Akademisi gibi uygulamaların, koruyucu aile olmayı düşünen yeni gönüllüleri teşvik edeceğine ve uygulamayı yaygınlaştıracağına olan inancını dile getirdi.

Korucuyu ailelerin, çocukların yarınlarına güvenilir bir el uzattığını vurgulayan Emine Erdoğan, "Hayatlarına dokunduğunuz çocuklarımızın benliğinde, yalnızlığın mahzunluğu değil, sevginin ve aidiyetin gücü kök salıyor. Merhamet ve şefkatiniz, minik kalplerinin etrafına acı geçirmez, sağlam bir zırh örüyor." dedi.

- "AİLE, GÜÇLÜ YARINLARIN, BARIŞ VE HUZUR DOLU BİR DÜNYANIN TEMİNATIDIR"



Emine Erdoğan, aile kurumunun önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Aile, güçlü yarınların, barış ve huzur dolu bir dünyanın teminatıdır. Daha yaşanabilir ve müreffeh bir gelecek, sevgi ve şefkat merkezli bir aile yanında güçlenmiş nesiller eliyle inşa edilebilir. Bu sebeple küresel ifsat akımları, ellerindeki tüm imkan ve araçlarla, aile kurumunu ve çocuklarımızı hedef alırken, hepimiz daha da güçlü bir şekilde insanlığın bu en değerli kalesini savunmalıyız. Biliyoruz ki ailenin ve neslimizin etrafını saran küresel ifsat yangını, bugün söndürmezsek bir gün her yanımızı saracak. İnsanlığın temel değerlerini, aile kurumunu ve çocuklarımızı her türlü karanlık elden korumayı amaçlayan, iyilikten ve güzellikten yana, vicdan sahibi her ülke ile güçlerimizi birleştirmeliyiz."

Emine Erdoğan, Türkiye'de başlatılan Gönül Elçileri Projesi'nin, ülke sınırlarını aşarak küreselleşmesinin önemini vurgulayarak, Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında imzalanan protokolün hayırlara vesile olmasını diledi. Emine Erdoğan, "Sıfır Atık Projemizin bu topraklardan çıkarak tüm dünya için bir umut kaynağı olması gibi, Gönül Elçileri Projesi'nin de farklı ülkelerde uygulama modellerine dönüşmesini, Türkiye örneğinin diğer ülkelere ilham olmasını temenni ediyorum." dedi.

- "GAZZE'NİN ALTI ÇOCUK MEZARLIĞI ÜSTÜ İSE DÜNYANIN EN BÜYÜK YETİMHANESİNE DÖNMÜŞ DURUMDA"



Emine Erdoğan, konuşmasında İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan insanlık dramına da dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bugün ne acı ki dünyanın farklı coğrafyalarında çocuklar, bırakın müşfik bir aile ortamında olmayı hayatta kalmayı başarmaya çalıştıkları, korkunç şartlar altında yaşıyor. Bugün Gazze'de refakatsiz kalan, ailesini kaybeden çocuk sayısının en az 17 bin olduğu düşünülüyor. Bu çocukların gidecek güvenli bir yeri de kalmadı. Yaklaşık 4 bin çocuğun ise enkaz altında veya kayıp olduğundan şüpheleniliyor. Gazze'nin altı bir çocuk mezarlığı, üstü ise dünyanın en büyük yetimhanesine dönmüş durumda."

Emine Erdoğan, aylardır İsrail tarafından hiçbir vicdanın hesabını veremeyeceği bir zulme maruz kalan Filistinli çocukların, dünyanın bütün çocuklarının ruhunda iyileşmeyecek yaralar açtığını vurguladı.

Emine Erdoğan, kurumlara emanet edilen çocukları, öz evladı gibi sevgiyle sarmalayan Oya Kayacık'ı da rahmetle yad ederek, "Oya Kayacık gibi gönüllerini tutuşturarak yolumuzu aydınlatan koruyucu ailelerimize, Gönül Elçileri olan vali eşlerimize, böylesi anlamlı çalışmalara öncülük eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm dünya çocuklarının barış ve huzur içinde, güvenli aile ortamında, sevgi ile yeşerdikleri günleri görebilmeyi diliyorum." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, koruyucu anne Aylin Bilekli ve korucuyu aile yanında yetişmiş Melih Kubanç'ın da birer konuşma yaptığı programda Emine Erdoğan, koruyucu ailelik çalışmalarıyla ön plana çıkan Kayseri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin vali eşlerine plaket takdim etti.

Emine Erdoğan, Bakan Göktaş, BAE Toplumsal Kalkınma Bakanı Shamma bint Suhail Faris Al Mazrouei ve plaket alan gönül elçileri ile fotoğraf çektirdi.

Programda, Koruyucu Aile Belgesel Filminin tanıtımı ve Oya Kayacık Belgeseli de gösterildi. Belgesel sırasında izleyiciler duygusal anlar yaşadı.

Devletin himayesi altındaki 8-12 yaş arası çocuklardan oluşan TRT Mersin Çocuk Korosu'nun da mini bir konser verdiği program, aile fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.