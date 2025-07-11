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Emine Erdoğan: Hayattan koparılan Bosnalı kardeşlerimizi rahmetle anıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Acısı dün gibi taze olan Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümünde, hayattan koparılan Bosnalı kardeşlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyorum.' ifadesini kullandı.

AA11 Temmuz 2025 Cuma 10:22 - Güncelleme:
Emine Erdoğan: Hayattan koparılan Bosnalı kardeşlerimizi rahmetle anıyorum
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün, Srebrenitsa'yı anmak sadece yas tutmak değil, aynı zamanda insanlığın onurunu korumak için mücadele etmektir. Acısı dün gibi taze olan Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümünde, hayattan koparılan Bosnalı kardeşlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyorum."

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