Emine Erdoğan hayırseverleri Afrika Kültür Evi'ne davet etti

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afrika ülkeleri ile farklı coğrafyalarda yer alan ama kalpleri aynı duygularla çarpan kardeş halklarız. Bugün yoluna dernek çatısı altında devam eden Afrika Kültür Evi, Afrikalı dostlarımızla ezelden gelen gönül bağımızın bir nişanesi olarak hayata geçti." ifadelerini kullandı.

2015'teki Etiyopya ziyaretiyle başlayan serüvenden bir proje, kardeşlik duygusundan da bir ev doğduğunu belirten Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Açıldığı günden bugüne Afrikalı kadın ve çocuklara destek kapısı olan kültür evi, emeğin, özverinin ve adil bir pazar anlayışının simgesi. Ülkemizde öğrenim gören Afrikalı öğrencilerin de sık sık ziyaret ettiği derneğin kapısı, çeşitli kültürel etkinliklerle herkese açık. Gönlü yüce tüm hayırseverlerimizi Afrika Kültür Evi'ne davet ediyor, eşsiz coğrafyayı yakından tanımalarını, güzellikleriyle tanışmalarını temenni ediyorum."