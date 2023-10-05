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Emine Erdoğan: Hayvanları korumak vicdani yükümlülüktür

Emine Erdoğan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla paylaştığı mesajında “Hayvanları korumak vicdani yükümlülüğümüzdür” dedi. Erdoğan, hayvanların şefkat dolu kalplerde yer bulmasını temenni etti.

5 Ekim 2023 Perşembe 09:12 - Güncelleme:
Emine Erdoğan: Hayvanları korumak vicdani yükümlülüktür
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Emine Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Medeniyetimiz merhamet medeniyetidir. Özünde sevgiyi barındırır. Hayvanları korumak da öncelikli vicdani yükümlülüğümüzdür.4 Ekim Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle tüm hayvanların kötülüklerden korunmasını diliyor, şefkat dolu kalplerde yer bulmalarını temenni ediyorum."

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