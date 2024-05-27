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Emine Erdoğan: İsrail'in çadır kampını bombalaması, insanlık onuruna yapılmış en büyük ihanetlerden biridir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Soykırımcı İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararına rağmen Refah'ta masum Filistinlilerin sığındığı çadır kampını bombalaması, insanlık onuruna yapılmış en büyük ihanetlerden biridir' dedi.

DHA27 Mayıs 2024 Pazartesi 15:43 - Güncelleme:
Emine Erdoğan: İsrail'in çadır kampını bombalaması, insanlık onuruna yapılmış en büyük ihanetlerden biridir
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Soykırımcı İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararına rağmen Refah'ta masum Filistinlilerin sığındığı çadır kampını bombalaması, insanlık onuruna yapılmış en büyük ihanetlerden biridir. Yanarak can veren mazlumların çığlığı, vicdanlarımızda yankılanıyor. Bu vahşetin tanığı olmanın verdiği derin üzüntünün ve içimizdeki öfkenin tarifi yok. Fakat İsrail bilmelidir ki öldürdüğü her bir can ile dünyanın vicdanlı insanlarının yüreğindeki mücadele ateşini söndürmek bir yana daha da alevlendirmektedir. Her bir masumun kaybı, bin Filistinlinin adalet ve özgürlük için daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmasına vesile olacaktır" ifadelerini kullandı.

İsrail'in tüm çabalarına rağmen isteğini gerçekleştiremeyeceğini aktaran Erdoğan, "Aylardır gerçeklikten kopuk, adaletten uzak planlarını işletmek için çocukları adeta harcanacak bir yakıt gibi gören bu Siyonist çark ve narsisizm, tüm çabalarına rağmen galip gelemeyecektir. İsrail'in barbar eylemleri, hepimize barış ve adalet için dünden daha kararlı bir şekilde birlik olmamızı ve mücadele etmemizi hatırlatıyor. Filistinli kardeşlerimizin kanlarıyla sulanan topraklarda, bir daha böyle karanlık geceler yaşanmaması için bu caniliği unutmayacak ve unutturmayacağız. Bütün kalbimle Yüce Allah'tan Filistin halkının yardımcısı olmasını niyaz ediyorum" dedi.

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